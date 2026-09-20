بثلاثية العدالة.. ضمك يحقق الانتصار الثاني تواليا

حقَّق فريق ضمك الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا بتغلُّبه على العدالة 3ـ2، الأحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ضمك لحساب الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح الإيفواري ياكو ميتي التسجيل لمصلحة ضمك عند الدقيقة 13، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفٍ.

وفي الشوط الثاني، أدرك جاسم الباشا التعادل للعدالة عند الدقيقة 50، لكنَّ ميتي أعاد التقدم لفريقه بتسجيل الهدف الثاني «55».

وعزَّز ضمك تقدُّمه بالهدف الثالث الذي جاء عبر أحمد علي المولد، لاعب العدالة، بالخطأ في مرماه، فيما قلَّص البرازيلي ميرندا الفارق بإحراز الهدف الثاني للعدالة «88».

ورفع ضمك رصيده إلى تسع نقاطٍ في المركز الخامس، محققًا انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على البكيرية في الجولة الخامسة، فيما بقي العدالة تاسعًا بثماني نقاط.