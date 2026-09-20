الوحدة يرفض خسارة الجندل.. والجبلين يتعادل مع العروبة

رفض فريق الوحدة الأول لكرة القدم الخسارة أمام مضيفه الجندل، وفرض عليه التعادل 2ـ2، الأحد، على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، فيما انتهت مواجهة الجبلين والعروبة بالتعادل السلبي.

وشهدت مواجهة الجندل والوحدة إثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، إذ تعرض بندر وحيشي، لاعب الوحدة، للطرد عند الدقيقة 45، قبل أن يستغل البرتغالي جواو سيلفا النقص العددي، ويسجل هدف التقدم للجندل عند الدقيقة «45+2».

ولم يتأخر رد الوحدة، بعدما أدرك علي السالم التعادل عند الدقيقة «45+6»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني، أعاد الفرنسي هاسيمي فاديجا الجندل إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 63، لكن البرازيلي مورالها أنقذ الوحدة من الخسارة وأحرز هدف التعادل عند الدقيقة 71.

ورفع الوحدة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، فيما وصل الجندل إلى خمس نقاط في المركز الـ16.

وفي حائل، حسم التعادل السلبي مواجهة الجبلين والعروبة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، ليرفع الجبلين رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، والعروبة إلى سبع نقاط في المركز الـ12.