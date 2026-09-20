كونيا ينقذ يونايتد ويحبط فولهام

سجل البرازيلي ماتيوس كونيا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، هدف التعادل ​1ـ1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، لينقذ فريقه من الخسارة الثالثة على التوالي.

وبدا أن مانشستر يونايتد سيخوض فترة التوقف الدولية الطويلة تحت ضغط حقيقي على ‌مدربه مايكل ‌كاريك، بعدما تقدم ​فولهام ‌في النتيجة ⁠بهدف ​عكسي سجله ⁠ليساندرو مارتينيز في مرماه بعد مرور نحو ساعة من بداية المباراة.

لكن تسديدة كونيا، التي انحرفت بشكل غريب، أنقذت فريقه من الخسارة على الرغم من أن يونايتد لم ⁠يحقق سوى انتصار واحد ‌في خمس ‌مباريات في الدوري.

وسدد برونو ​فرنانديز الكرة ‌في العارضة، وتألق بريند لينو، ‌حارس فولهام، في شوط أول ممتع، لكن مانشستر يونايتد دفع ثمن بدايته البطيئة في الشوط الثاني.

واستشعر فولهام فرصته، ‌وعندما سدد كالفين باسي كرة نحو المرمى، ارتطمت الكرة ب⁠سيني لامينس، حارس ⁠المرمى، ثم ارتدت من مارتينيز لتسكن الشباك.

ورد يونايتد بتسديدة ملتفة من بريان مبيومو تصدى لها لينو ببراعة، وبدا أن فولهام في طريقه لتحقيق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، وأول فوز على أرضه أمام مانشستر ​يونايتد منذ عام ​2009، قبل أن يحالف الحظ كونيا في اللحظات الأخيرة.