أحمد آل خليفة: حامل اللقب جاهز.. والحظوظ متساوية

في يناير 2026 كُلِّف الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، مشرفًا عامًا على منتخب بلاده الأول للعبة، إضافة إلى تعيينه في يوليو 2025 أمينًا ماليًّا للاتحاد، وعضوًا في لجنة المواهب الخاصة في اكتشاف اللاعبين ودعم المنتخبات بجميع الفئات العمرية.

وفي حواره مع «الرياضية»، تحدَّث آل خليفة عن حظوظ منتخب بلاده، حامل لقب كأس الخليج، في مجموعته التي تضمُّ أيضًا قطر والإمارات واليمن.

وأوضح آل خليفة أنَّ جميع حظوظ المنتخبات في خليجي 27 متساوية.

01

في البداية، كيف استعد المنتخب البحريني الأول لكرة القدم فنيًّا وبدنيًّا لبطولة خليجي 27 في جدة؟

الاستعدادات سارت بصورة جيدة في الأيام الماضية، حيث انطلق تجمع المنتخب البحريني بعد نهاية الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز 13 سبتمبر الجاري، وانضمَّ اللاعبون المشاركون في المسابقات الآسيوية للأندية إلى التجمع بعد انتهاء استحقاقاتهم مع أنديتهم، ومن بعد اكتمال المجموعة انتظم المنتخب في معسكر داخلي للتحضير النهائي للبطولة على الصعيدين الفني والذهني.



02

كيف ترى حظوظ المنتخب البحريني في مجموعته الثانية التي تضم قطر والإمارات واليمن؟

الحظوظ في كأس الخليج دائمًا ما تكون متساوية لجميع الفرق، نظرًا لأهمية البطولة ومعرفة كل المنتخبات بعضها بعضًا، ودائمًا ما يسعى الجميع لتقديم أفضل عطاء لتحقيق النتائج المرجوة، وطبيعة المباريات الخليجية تغلب عليها الندية والإثارة، لذلك كل المباريات صعبة في كأس الخليج.

03

هل هناك ضغوط إضافية على المنتخب البحريني حامل اللقب؟

الضغوط جزء لا يتجزأ من كرة القدم، ولاعبونا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الضغوط، حيث سبق لأغلب العناصر أن شاركت في مختلف البطولات سواء كأس الخليج التي حققها الفريق مرتين في النسخ الثلاث الماضية أو البطولات الأخرى، لذلك هم يعرفون جيدًا هذه الضغوط وكيفية التعامل معها.

04

كيف تقرأ دور المدرب دراجان تالاييتش في قيادة الأحمر بالبطولة؟

بالتأكيد للمدرب دراجان تالاييتش دور كبير في تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية، وعمل المدرب منذ فترة طويلة مع هذه المجموعة وإجراء تعديلات في الفترة الأخيرة من خلال تطعيم المنتخب بعدد من العناصر الشابة التي تشكل إضافة مميزة لخياراته، وكانت بصمته واضحة في النسخة الماضية من كأس الخليج، لذلك نثق في المدرب وجهازه الفني لتجهيز المنتخب البحريني بأفضل صورة ممكنة في هذه البطولة.

05

مَن ترشح للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة؟

بصراحة أرشح البحرين والسعودية والإمارات والعراق للوصول إلى نصف النهائي.

06

ما رسالتكم للجماهير البحرينية في خليجي 27؟

دائمًا الجماهير البحرينية هي الداعم الأول ‏لنا في كل البطولات التي يشارك فيها المنتخب، وكان وجودها فاعلًا ومؤثرًا بشكل كبير لدعم اللاعبين والفريق بشكل عام، نأمل أن نرى الجماهير البحرينية في ملاعب جدة لمؤازرتنا ودفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.