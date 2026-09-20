النصر يدعم الفئات السنية بصفقة تونسية

وقعت إدارة نادي النصر مع التونسي ياسين سلام في خانة المواليد ضمن الفئات السنية، لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام إضافي، وفق مصدر خاصة بـ«الرياضية».

ويأتي التعاقد مع التونسي سلام، صاحب الـ19 عامًا، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الخاصة بفئة تحت 21 عامًا.

ونجحت الإدارة النصراوية في التوقيع مع اللاعب ياسين سلام وسط منافسة من ناديي الاتفاق والخلود للاستفادة من جهوده لفريق فئة الشباب، إضافة إلى فريق تحت 21 عامًا الذي يخوض منافسات دوري «جوي» للنخبة.

وسبق للتونسي، الذي يجيد اللعب في خانتي الظهير الأيسر والوسط، أن لعب للاتفاق الموسم الماضي.