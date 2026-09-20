«كتاب الرياض» يوثق إرث العاصمة

شهدت ساحة الزلال في الدرعية إطلاق «كتاب الرياض» للأميرة سرى بنت سعود بن سعد آل سعود، الذي يستعرض تاريخ العاصمة السعودية وإرثها الثقافي ومعالمها، ويعد الإصدار الأول ضمن سلسلة تهدف إلى التعريف بمناطق السعودية وتنوعها الثقافي.

وجاء إطلاق الكتاب ضمن فعالية تضمنت تجارب بصرية وأنشطة تفاعلية وثقافية وفنية، مستوحاة من محتواه الذي يجمع بين الرسوم التوضيحية والسرد القصصي، ويتناول معالم الرياض التاريخية والحديثة، وفنونها الشعبية وتقاليدها وتجاربها المختلفة.

ويتجول الكتاب بين عدد من أبرز مواقع العاصمة، من بينها الدرعية وقصر المصمك، إضافة إلى برجي المملكة والفيصلية، مقدمًا صورة تجمع بين الموروث التاريخي للمدينة وتحولاتها الحديثة.

وقالت الأميرة سرى بنت سعود: «انطلقت فكرة الكتاب من إيماننا بأن السعودية تزخر بكنوز ثقافية تستحق أن نسلّط الضوء عليها ونقدّمها للعالم بطرق سلسة ومبتكرة. وكانت الرياض البداية الطبيعية لهذه الرحلة؛ فهي قلب السعودية ورمز مستقبلها».

وأضافت: «نأمل أن يتيح الكتاب للقرّاء من خارج السعودية التعرّف على ثقافتنا عن قرب، واكتشاف أطباقنا التقليدية وضيافتنا الأصيلة، وأن يجدوا فيه بابًا لاستكشاف مدن السعودية».

وحمل حفل الإطلاق شعار «لكل رحلة بداية، وبدايتنا من الرياض»، في إشارة إلى تدشين سلسلة إصدارات ضمن مشروع «مجموعة سرى»، يخصص كل منها لمنطقة من مناطق السعودية، ويسلط الضوء على طبيعتها وتقاليدها وإرثها وقصصها الخاصة.