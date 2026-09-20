مورينيو مهاجما حكم الديربي: الخسارة في الورقة المطبوعة

هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، لجنة الحكام عقب خسارة الديربي أمام مضيفه وجاره أتلتيكو مدريد 1ـ2 الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث متأخرًا بفارق ست نقاط عن المتصدر وحامل اللقب برشلونة الذي لم يتعرض لأي هزيمة، بعدما تعثر على ملعب ميتروبوليتانو.

وأبدى النادي الملكي استياءه من تدخلين للمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو والمهاجم الكوري الحنوبي كانج إن لي على الإنجليزي جود بيلينجهام والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول، وأصر مورينيو على أنهما كانا يستحقان البطاقة الحمراء.

في المقابل، أكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين في بداية الشوط الثاني بعد ارتكاب قطب دفاعه الدولي دين هاوسن مخالفة بحق جوليانو سيميوني مدافع أتلتيكو مدريد ونجل مدربه دييجو، ، تسببت في ركلة جزاء.

وقال مورينيو للصحافيين، وهو يحمل ورقة مطبوعة تتضمن صورًا للالتحامين المثيرين للجدل: «كان بإمكاننا اختصار المؤتمر الصحافي لأن قصة المباراة كلها هنا».

وأضاف: «كانتا حالتين واضحتين تستوجبان الطرد».

واكد مورينيو أن الحكم ميجيل أرياس «لم يستطع التعامل مع الضغط» على ملعب ميتروبوليتانو، موجهًا انتقاداته إلى لجنة الحكام الإسبانية.

وقال: «الجهة التي يجب أن تكون سعيدة حقًا هي لجنة تعيين الحكام، لأن كل شيء كان غريبًا جدًا»

وأضاف: «يعيّنون حكمًا يبلغ 41 عامًا ولم يصبح حكمًا دوليًا يومًا، لذا من الواضح أن ذلك ليس لأنه حكم كبير».

كما قال مورينيو إن دانيال خيسوس تروخيو حكم الفيديو المساعد «VAR» لديه «تاريخ» مع ريال مدريد.

وتابع: «هذه التركيبة.. حكم محدود الإمكانات أدار مباريات صغيرة فقط، وحكم فيديو لديه تاريخ طويل... حسنًا، أهنئ لجنة تعيين الحكام».

وأوضح المدرب البرتغالي أنه «لم يشاهد لقطة طرد هاوسن».

وفي فبراير 2025، تقدم ريال مدريد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني للعبة بشأن التحكيم، واصفًا إياه بأنه «موجّه» و«فاقد للمصداقية بالكامل».

كما يواصل التلفزيون الرسمي للنادي انتقاد الأداء التحكيمي في إسبانيا بشكل متكرر.

ولم يخلق ريال مدريد فرصًا خطيرة تُذكر خلال الشوط الأول الباهت أمام أتلتيكو، لكن مورينيو أعرب على الرغم من ذلك عن رضاه عن أداء لاعبيه.

وقال: «قدموا شوطًا أول عالي الجودة وشخصية كبيرة».

ورأى مورينيو أن فريقه لا يزال يملك فرصة جيدة لإحراز لقب الدوري إذا حصل على معاملة تحكيمية عادلة.

وختم قائلًا: «إذا تركونا نعمل بهدوء وسلام، وإذا سمحوا لنا بالمنافسة على قدم المساواة مع الجميع، فلا يزال الطريق طويلًا».