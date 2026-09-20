الأهلاويون ومختار يكملون صفوف المنتخب السعودي

أدّى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصته التدريبية مساء الأحد بمشاركة لاعبي فريق الأهلي الخمسة، العائدين من جنوب إفريقيا، ومختار علي، لاعب وسط الاتحاد، المنضم بدلًا من مصعب الجوير، لاعب وسط القادسية.

وبدأ التدريب، على رديف ملعب «الجوهرة المشعة»، بالركض حول الملعب، قبل أن يوزّع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، تناقل عناصر كلٍّ منها الكرة فيما بينهم.

وفرض دونيس، في ختام رابع أيام التحضيرات لكأس الخليج «خليجي 27»، مناورة فنية بين فريقين.

وحسبما رصدت «الرياضية» ميدانيًا، رحّب اللاعبون بمختار علي، الذي استدعاه الجهاز الفني لتعويض الجوير، المُبعَد من المعسكر «لأسباب انضباطية» حسب بيانٍ للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعلى الرغم من وصولهم صباح الأحد إلى جدة، التحق خماسي الأهلي، الذي خسِر من 1-2 صن داونز الجنوب إفريقي السبت، بتدريبات المنتخب.

وتضم قائمة «الأخضر»، المشاركة في كأس الخليج «خليجي 27»، 26 لاعبًا، من بينهم ريان حامد، وصالح أبو الشامات، وزياد الجهني، وفراس البريكان، وزكريا هوساوي، عناصر الأهلي. واكتفى دونيس بأداء الثلاثي البريكان والجهني وهوساوي تمارين استرجاعية، كونهم شاركوا من البداية أمام بطل إفريقيا، فيما تدرَّب حامد وأبو الشامات مع باقي اللاعبين.

وبدأ معسكر «الأخضر» الخميس، وغاب الأهلاويون عن أيامه الثلاثة الأولى، لارتباطهم بمباراة كأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».