شكرا فهد المفرج

# لا نعلم ما الفعل الذي ارتكبه مصعب الجوير حتى يتم استبعاده من تمثيل المنتخب السعودي الذي يتجهز لخوض بطولة كأس الخليج الـ27 التي نستضيفها في جدة، لكنني لا أتصور أن الموضوع سهل أبدًا، نظرًا للتسلل الذي حدث.



# في تاريخ منتخبنا السعودي، القرارات الانضباطية قليلة، ولكن رغم قلتها فإن صدى بعضها لا يزال يُذكر حتى يومنا هذا، ففهد الهريفي خرج باكيًا وهو يؤكد أنه ظُلم بالقرار الذي طاله يومًا ما.



# حالة مصعب الجوير تكاد تكون محسومة بفعل مصعب نفسه، فالقرار صدر في وقت متأخر من أمس الأول، واللاعب نشر بيانًا يعتذر فيه ويقر بخطئه عبر حسابه في إنستجرام، وفهد المفرج تحدث بشكل واضح لوسائل الإعلام، وأكد أن مصعب الجوير كرر مخالفته. وهذا يعني أنهم حذروه في البداية، أو تعاملوا معه إداريًا لضبطه، لكن حينما تكررت المخالفة كان لا بد من الحزم، حتى لا يعتقد اللاعبون أن الفوضى موجودة في المنتخب، وبالتالي تصبح الأمور صعبة.



# في رأيي، كل ما حدث يؤكد وجود جهاز إداري قوي وصارم وقت الشدة، قد يمنحك فرصة، لكنه لن يسمح لك بالتمادي إذا تكررت منك المخالفات. وهذا يعطيني انطباعًا جيدًا قبل بداية البطولة، بأن الانضباط الإداري يُطبق على الجميع، ما يعني تسهيل مهمة المدرب دونيس ليقدم كل ما لديه فنيًا، ويتفرغ لهذا الأمر.



# حادثة مصعب الجوير تجعلني مطمئنًا على وضع منتخبنا، بل لا أبالغ إن قلت إنها زادت من تفاؤلي بأن نقدم نسخة من أفضل نسخنا في بطولات كأس الخليج. فاللاعبون يعلمون أنهم في مهمة وطنية، لكنهم في الوقت ذاته يعلمون أن الانضباط هو سيد الموقف.



# على فكرة..

أنا واثق أن أبواب المنتخب السعودي لن تُغلق في وجه مصعب الجوير متى ما واصل عطاءه الفني والتزم انضباطيًا بتعليمات المعسكر، وأعتقد أن مصعب يستطيع أن يعود أقوى مما سبق.



# ختامًا..

شكرًا فهد المفرج، طوال مشواري الإعلامي كنت تعجبني إداريًا قويًا، ولهذا كنت الرقم الصعب والشفرة الهلالية المستعصية لسنوات طويلة، وجعلت معظم الإدارات لا تستغني عنك، ولهذا كنت الجندي المجهول في الهلال لسنوات طويلة.