الاتفاق يشكو الاتحاد.. نحن الـ ITTI

قدَّم نادي الاتفاق شكوى رسميةً إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية على العلامة التجارية «إتي ITTI»، التي أطلقها نادي الاتحاد، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاعتراض الاتفاقي استند إلى استخدام النادي منذ أعوام مسمَّى «إتي»، وارتباطه بهويَّته الجماهيرية، إذ قدَّمت الإدارة ضمن ملفها عددًا من الشواهد التي توثِّق تداول المسمَّى في أهازيج جماهير الفريق، إلى جانب استخدامه في منتجات وموادَّ إعلامية مرتبطة بالنادي خلال فترات سابقة.

ويرى الاتفاقيون أن تسجيل نادي الاتحاد علامة «إتي» تجاريًّا قد يؤثر مستقبلًا في حق ناديهم بالانتفاع بالمسمَّى، واستخدامه في منتجاته وأنشطته التجارية والإعلامية، ما دفع الإدارة إلى التحرُّك، وتقديم اعتراضها لحفظ حقوق النادي المرتبطة بالمسمَّى.

وبيَّنت المصادر، أن إدارة الاتفاق أرفقت في اعتراضها مستندات، وموادَّ توثيقية، تعود إلى أعوام ماضية بهدف إثبات أسبقية استخدام المسمَّى، وارتباطه بالنادي وجماهيره.

وينتظر الاتفاق ما ستسفر عنه الإجراءات النظامية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيال الاعتراض والوثائق الداعمة له.

وأعلن الاتحاد، يوليو الماضي، تدشين العلامة التجارية «إتي» ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز حضورها، والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو التجاري والاستثماري.