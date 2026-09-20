التعادل السلبي يحسم «ديربي» الأحساء

حسم التعادل السلبي مباراة فريق هجر الأول لكرة القدم ونظيره الجيل، التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وفرض هجر أفضليته في معظم مجريات الشوط الأول، ودخل اللقاء سريعًا، وشكَّل خطورةً على مرمى الجيل، وكادت العارضة أن تمنحه التقدم عند الدقيقة 11 بعد تسديدةٍ قويةٍ من حمد الحربي وسط تراجعٍ من لاعبي الجيل.

وتحسَّن أداء الجيل في الشوط الثاني، وتمكَّن من تسجيل هدفٍ قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة دون أهدافٍ.

ورفع هجر رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الـ 15، فيما وصل الجيل إلى نقطتين في المركز الأخير دون تحقيق أي انتصارٍ في الدوري.