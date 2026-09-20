يوفنتوس يكسب أتالانتا بثنائية

تخطى فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم ضيفه أتالانتا 2ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، محققًا انتصاره الثالث خلال الموسم الجاري.

وفرض يوفنتوس سيطرته على غالبية فترات المباراة، وصنع عددًا من الفرص أمام مرمى ماركو كارنيسيكي، حارس أتالانتا، قبل أن يفتتح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو التسجيل عند الدقيقة 28 بعد تمريرةٍ من التركي زكي تشيليك.

وحافظ فريق «السيدة العجوز» على تقدُّمه حتى الشوط الثاني قبل أن يضيف البرازيلي بريمر الهدف الثاني برأسيةٍ عند الدقيقة 77، مستفيدًا من ركلة ركنيةٍ نفذها الكوسوفي إيدون جيجروفا، الذي دخل بديلًا لكونسيساو.

وعاد يوفنتوس بذلك إلى طريق الانتصارات في الدوري بعد تعادله مع ميلان 1ـ1، ثم خسارته أمام ساسوولو 2ـ3، مستفيدًا أيضًا من فوزه الكبير على نيميخن الهولندي 5ـ0 في الدوري الأوروبي، منتصف الأسبوع.

ورفع اليوفي رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز السادس، فيما بقي أتالانتا عند ست نقاطٍ بعد تلقيه خسارته الثالثة.