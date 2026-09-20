فروزينوني يجرع كومو الهزيمة الأولى

ألحق فريق فروزينوني الأول لكرة القدم، العائد إلى دوري الأضواء، الخسارة الأولى بكومو خلال الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه 2ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وحسم فروزينوني المواجهة خلال الشوط الأول، إذ افتتح جاكومو كالو التسجيل عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف الجورجي جورجي كفيرنادزه الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وعجز كومو، رابع الموسم الماضي، عن العودة إلى المباراة على الرغم من الفرص التي صنعها، وسط تألق لورنتسو بالميزاني، حارس أصحاب الأرض.

وأقر الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب كومو، بعد المباراة بعدم ظهور فريقه بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى أنه حذر لاعبيه مسبقًا من خطورة المنافس.

وقال فابريجاس: «فروزينوني لعب المباراة بالطريقة التي أرادها، ولم نكن على المستوى المطلوب»، مؤكدًا حاجة فريقه إلى التحسن بعد الخسارة الأولى.

وبهذا الانتصار، تقدم فروزينوني إلى المركز الخامس، متفوقًا على كومو بفارق الأهداف.