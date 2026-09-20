الرياض تحتضن «قمة الإبداع 2026» في أكتوبر

تُنظَّم «قمة الإبداع 2026 Creative Summit»، المهرجان الرائد للإبداع في السعودية، بنسخته الثانية خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل بحي جاكس في الرياض.

وتأتي نسخة 2026 تحت شعار «وراء كل ذكاء.. إنسان»، وتناقش واحدةً من أهم القضايا التي تشغل الصناعات الإبداعية اليوم، وهي العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في ظل التطور السريع للتقنية، وتأثيرها المتزايد في طرق العمل والإنتاج.

وتؤكد «قمة الإبداع» من خلال شعارها، أن التقنية مهما تطورت تظل أداةً قويةً، لكنَّها لا تستطيع أن تحل محل الروح الإنسانية، أو الحدس، أو الإبداع، أو التجارب التي تُشكِّل أفكار الإنسان وقصصه.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تُقدِّم «قمة الإبداع Creative Summit» العام الجاري مساراتٍ تتجاوز النقاشات العامة، وتركز على الأدوات العملية والحوارات المعمَّقة حول دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وتحقيق الاستدامة في هذه الصناعات، وتقديم حلولٍ عمليةٍ قابلةٍ للتطبيق في قطاع الأعمال.

ويعكس اختيار حي جاكس مقرًّا للحدث مكانته في قلب المشهد الإبداعي والثقافي السعودي، ودوره بوصفه وجهةً تجمع القادة والمبدعين والممارسين والمؤسسات الناشطة في مختلف المجالات الإبداعية.

وتسهم الشراكة بين «قمة الإبداع Creative Summit» وحي جاكس في ربط مجتمع الاقتصاد الإبداعي السعودي بالوكالات الإقليمية وقادة الأسواق العالمية، وتوفير مساحةٍ تجمع المبدعين وصُنَّاع القرار والخبراء لتبادل المعرفة والتعاون وبناء علاقاتٍ مهنيةٍ حقيقيةٍ.

من جانبها، أكدت مي سلامة، الشريك المؤسِّس لـ «قمة الإبداع Creative Summit»: «نسعد بتنظيم المهرجان في الرياض، فحي جاكس ليس مجرد موقعٍ لاستضافة الفعاليات، بل هو القلب النابض للنهضة الثقافية والفنية التي تشهدها السعودية».

وبيَّنت أن المهرجان من خلال جمعه مجتمع الاقتصاد الإبداعي من القادة والمبدعين والمستثمرين وروَّاد الأعمال وصُنَّاع الأفلام والعاملين في الصناعات الإبداعية في الحي تحت مظلته، سيبني مساحةً للحوار والتواصل وتبادل المعرفة، مشيرةً إلى أن نسخة 2026 تحمل أهميةً، كون الإنسان الأهم في عالمٍ يزداد اهتمامه بالخوارزميات والأتمتة.

في حين، أوضحت آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية، أن حي جاكس يحتضن مجتمعًا متناميًا من القادة والمبدعين العاملين في مختلف مجالات الفنون، والتصميم والإعلام والحِرف، إذ تجمع قمة الإبداع 2026 العاملين في الصناعات الإبداعية، متيحةً حوارًا مباشرًا داخل المنظومة نفسها التي تدعم أعمالهم على مدار العام.

وحققت النسخ السابقة من قمة الإبداع أكثر من 280 مليون ظهورٍ رقمي، وأسهمت في بناء مجتمعٍ إبداعي إقليمي واسعٍ، يضم آلاف المتحدثين ومئات الآلاف من الحضور، في حين سجلت النسخة الماضية وحدها حضورًا قياسيًّا، بلغ 21 ألف زائرٍ خلال ثلاثة أيام.