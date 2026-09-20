«أسود الرافدين» في ماريوت جدة

توجّهت بعثة منتخب العراق الأول لكرة القدم إلى فندق «ماريوت» في جدة، بعد وصولها مساء الأحد قادمةً بالطائرة من بغداد.

وتحت قيادة المدرب الأسترالي جراهام آرنولد، يخوض «أسود الرافدين» حصتين تدريبيتين الإثنين والثلاثاء قبل مواجهة عمان، الأربعاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتضم المجموعة ذاتها المنتخبين السعودي والكويتي، اللذين يتواجهان مساء اليوم ذاته على ملعب «الإنماء».

وبرفقة بعثة «أسود الرافدين»، حضر وفد إعلامي من ستة أفراد، يتقدمهم علاء هيجل، المنسق الإعلامي.

وحسب مصادر «الرياضية»، يصل يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى جدة الإثنين، للالتحاق بالبعثة.

ومن أجل المشاركة الخليجية، استدعى آرنولد قائمة من 26 لاعبًا، ضمّت حيدر عبد الكريم، لاعب وسط فريق النصر السعودي، وعلي جاسم، مهاجم النجمة السابق، وإبراهيم بايش، لاعب وسط الرياض السابق.

ومن بين الأسماء المستدعاة زيدان إقبال، لاعب وسط دندي يونايتد الإسكتلندي، وأيمن حسين، مهاجم باختاكور الأوزبكستاني، وميرخاس دوسكي، مدافع فيكتوريا بيلزن التشيكي.