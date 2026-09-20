رسميّا.. حاجي يرتدي قميص الاتفاق

تعاقد نادي الاتفاق رسميًا مع طلال حاجي لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من الاتحاد حسبما كشف عنه، الأحد.

وحسم النادي الشرقي صفقة انتقال حاجي البالغ من العمر «19 عامًا» قبل ساعات من إغلاق فترة فترة التسجيل الخاصة بفئة تحت 21 عامًا.

وتدرج حاجي في الفئات العمرية بنادي الاتحاد وصولًا إلى الفريق الأول عام 2023، ومنذ ذلك الحين ارتدى قميص النمور في 11 مباراة، وسجل هدفين وصنع ثلاثة، قبل أن تتم إعارته إلى الرياض في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويشارك معه في 15 مباراة محرزًا هدفًا وحيدًا.

ميدانيًا، عاود لاعبو الفريق الاتفاقي تدريباتهم، الأحد، بعد إجازة استمرت 9 أيام تزامنًا مع فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج التي تستضيفها جدة ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة البرازيلي بيدرو هنريكي وسلطان هارون المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.

ويستأنف الفريق الشرقي مشواره في دوري روشن السعودي 10 أكتوبر المقبل، عندما يواجه نظيره الخليج على ملعبه في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثامنة.