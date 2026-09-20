المرة الرابعة تواليا.. إيفينيبول بطل العالم لسباق الدراجات

توج البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينيبول للمرة الرابعة تواليًا، بلقب سباق ضد الساعة للدراجات الهوائية، الأحد، في مونتريال.

ودخل البلجيكي البالغ 26 عامًا السباق بوصفه المرشح الأوفر حظًا ولم يخيب الآمال، إذ كان متقدمًا بأكثر من نصف دقيقة على أقرب ملاحقيه عند نقطة التوقيت الثانية، بعد تجاوز أكثر من نصف مسافة السباق بقليل.

وعند خط النهاية، تفوق البلجيكي بفارق نحو دقيقة على صاحب المركز الثاني الإيطالي فيليبو غانا، فيما حل الفرنسي بول سيكساس ثالثًا بفارق 15 ثانية إضافية.

وأصبح إيفينيبول أول رجل يحرز لقب بطولة العالم للسباق ضد الساعة أربع مرات متتالية، كما عادل الرقم القياسي في عدد الألقاب الإجمالية والمسجل باسم الألماني توني مارتن والسويسري فابيان كانسيلارا.

ولم يخسر إيفينيبول، المتوج أيضًا بذهبية الألعاب الأولمبية في هذه الفئة وسباق الطريق، أي سباق ضد الساعة منذ طواف فرنسا 2025.