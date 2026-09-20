مصر تفقد فتحي
أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم الأحد إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط ليغيب عن التشكيلة التي تستعد لبدء مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
ويعد فتحي «31 عامًا» لاعب الوكرة القطري من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة مصر، وكان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم الصيف الماضي، وخاض 67 مباراة دولية.
وقال إبراهيم حسن مدرب المنتخب إن الإصابة ستمنع فتحي من الوجود في معسكر مصر، لينضم للثنائي محمود حسن «تريزيجيه» وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة أيضًا.
وتعرض حمدي للإصابة خلال فوز الوكرة 1ـ0 على السيلية في كأس دوري نجوم قطر الأحد، ولم يتم الكشف عن مدة غيابه.
وتستضيف مصر منافستها أنجولا في المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم 2027 الجمعة المقبل، قبل أن تحل ضيفة على جنوب السودان 29 سبتمبر الجاري، على أن تواجه جنوب إفريقيا تجريبيًا 4 أكتوبر المقبل.