مصر تفقد فتحي

أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم الأحد إصابة ​حمدي فتحي لاعب الوسط ليغيب عن التشكيلة التي تستعد لبدء مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 خلال فترة التوقف الدولية ‌الحالية.

ويعد فتحي «31 ‌عامًا» لاعب ​الوكرة ‌القطري ⁠من ​اللاعبين الرئيسيين في ⁠تشكيلة مصر، وكان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم الصيف الماضي، وخاض 67 مباراة دولية.

وقال إبراهيم حسن مدرب المنتخب إن الإصابة ‌ستمنع فتحي ‌من الوجود في معسكر ​مصر، لينضم ‌للثنائي محمود حسن «تريزيجيه» ‌وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة أيضًا.

وتعرض حمدي للإصابة خلال فوز الوكرة 1ـ0 على السيلية في كأس دوري ‌نجوم قطر الأحد، ولم يتم الكشف ⁠عن ⁠مدة غيابه.

وتستضيف مصر منافستها أنجولا في المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم 2027 الجمعة المقبل، قبل أن تحل ضيفة على جنوب السودان 29 سبتمبر الجاري، على أن تواجه جنوب إفريقيا ​تجريبيًا 4 أكتوبر المقبل.