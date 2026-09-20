بقيادة تالاييتش.. وصول أبطال الخليج

وصلت بعثة منتخب البحرين الأول لكرة القدم، حامل اللقب، إلى جدة مساء الأحد لخوض منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ويفتتح بطل «خليجي 26» مشواره بمواجهة نظيره القطري، الخميس، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من البطولة.

وضمَّت البعثة البحرينية 26 لاعبًا، من بينهم الحارس إبراهيم لطف الله، والجناح مهدي حميدان، وكميل الأسود، لاعب الوسط، والمدافع وليد الحيام.

ويستمر الكرواتي دراجان تالاييتش في تدريب المنتخب «الأحمر»، بعدما قاده إلى الفوز بكأس الخليج في الكويت نهاية عام 2024 وبداية 2025.