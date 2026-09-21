بثلاثية ليتشي.. ميلان يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق ميلان الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، بعدما تغلب على ضيفه ليتشي 3ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ودخل الفريق الميلاني المواجهة بعد تعادلين متتاليين في الدوري، إضافة إلى خسارته أمام بنفيكا البرتغالي 0ـ2 في الدوري الأوروبي، لكنه نجح في استعادة توازنه سريعًا أمام ليتشي.

وافتتح الأمريكي كريستيان بوليسيك التسجيل عند الدقيقة 14، بعدما سيطر على تمريرة طويلة من الصربي ستراهينيا بافلوفيتش، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، مسجلًا هدفه الأول في الدوري الإيطالي منذ 266 يومًا، وتحديدًا منذ مواجهته أمام فيرونا في 28 ديسمبر 2025.

وأضاف الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني عند الدقيقة 61، بعد تبادل الكرة مع البرتغالي جونسالو راموش، قبل أن يختتم البلجيكي دييجو موريرا الثلاثية عند الدقيقة 73، بعد دقائق من دخوله بديلًا، حين افتك الكرة خارج منطقة الجزاء وتوغل متجاوزًا أحد المدافعين ثم سددها في الشباك.

ورفع ميلان بانتصاره الثالث خلال الموسم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.