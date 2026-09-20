خُمس الحضور: كيف تُبنى قيمة الدوري من جدوله؟

في اقتصاديات كرة القدم، لا يُقاس الدوري بنجومه وحدهم، بل وأيضًا بقدرته على ملء المدرَّجات، وإقناع الرعاة بأن موعده ثابتٌ. ومن هذه الزاوية تكشف المقارنة بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري روشن فجوةً تتجاوز جودة اللاعبين.



تُظهر إحصاءات موسم 2024ـ2025 الموثَّقة في ويكيبيديا، أن متوسط حضور البريميرليج بلغ 40.423 متفرجًا للمباراة. وتُسجِّل الموسوعة نفسها متوسط دوري روشن عند 7.736 في 2025ـ2026، أي نحو خُمس الرقم الإنجليزي، وبتراجعٍ يقرب من 17% عن 9.339 في 2022ـ2023.



ولا يبدو التوقيت تفصيلًا ثانويًّا، فقد فحص الباحثان ألكس كرومر وميشائيل ليشنر 1.908 مباريات في الدوري الألماني بين موسمَي 2007ـ2008، و2015ـ2016، ونشرا نتائجهما في مجلة «Economic Inquiry» عام 2018، وخلصا إلى أن أفضلية الفريق المضيف تتلاشى حين تُلعب المباراة في منتصف الأسبوع.

وتستعرض دراسةٌ لاحقةٌ لكرومر في «European Sport Management Quarterly» أدبياتٍ تشير إلى أن مباريات منتصف الأسبوع تجذب جماهيرَ أقل في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا. ويتعامل الإنجليز مع ذلك بانضباطٍ، إذ نقل موقع «World Soccer Talk» أن عقود البث تحصر منتصف الأسبوع في خمس جولاتٍ، مقابل 33 جولةً في عطلات نهاية الأسبوع.



وتُقدِّم «بوكسينج داي» درسًا آخرَ في استثمار العطلات، فحسبَ «Gulf News» يرتبط هذا اليوم بكرة القدم الإنجليزية منذ الموسم الأول لدوري كرة القدم عام 1888، وأُقيمت فيه أكثر من 4.000 مباراة. ونقل «World Soccer Talk» أن عدد مباريات اليوم لم ينزل عن ستٍّ منذ أدنى مستوياته عام 1993. ويمكن نقل الفكرة إلى السعودية بجدولة مباراتين، أو ثلاثٍ لكل فريقٍ خلال إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس.



أمَّا الثبات في التوقيت، فتظهر قيمته في البث والإيرادات، فحسب أرقامٍ، نقلها موقع «Win Sports Online»، بلغ متوسط جمهور المباراة على «سكاي سبورتس» و«تي إن تي» معًا 2.52 مليون مشاهدٍ في 2024ـ2025. وأفاد «Broadcast» عن «سبورتكال» بأن متوسط «إن بي سي» في الولايات المتحدة بلغ 510 آلاف مشاهدٍ. وسجَّلت أندية البريميرليج، وفق تقرير «ديلويت» السنوي عن مالية كرة القدم، إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه إسترليني في 2023ـ2024. وفي تقديري أن غياب أرقام مشاهدةٍ موحَّدةٍ منشورةٍ لدوري روشن يعكس غياب جدولٍ ثابتٍ يُبنى عليه التسويق.



وعليه، يُوصى برابطة دوري روشن بما يلي:

. اعتماد جدول موسمي ثابتٍ ومعلنٍ مسبقًا.

. تركيز المباريات على الخميس والجمعة والسبت.

. ألَّا تتجاوز المواعيد 08:00ـ08:30 مساءً في أيام العمل، حفاظًا على حضور الطلاب والموظفين.

. تأخير انطلاق الموسم من منتصف أغسطس إلى أول سبتمبر لاعتدال الطقس. وبالإمكان بدء الموسم بكأس السوبر في أغسطس في مدنٍ مثل الطائف والباحة وأبها لاعتدال الطقس فيها، ولتعزيز الحركة السياحية بها.



فالتجربة الإنجليزية تُظهر أن الجدول الثابت والمعلن مسبقًا هو ما يبني الحضور والمشاهدة والإيراد معًا.



الإبداع، والتفكير غير التقليدي، هما السبيل لجعل كرة القدم في المملكة صناعةً، واقتصادًا ضخمًا بحد ذاته، وقد جعلت رؤية المملكة 2023 بالفعل الرياضة في مقدمة خططها وأهدافها: مجتمع حيوي، اقتصادٌ مزهر ووطنٌ طموح.