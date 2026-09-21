سان جيرمان يخطف «كلاسيكو» فرنسا

حسم فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم «الكلاسيكو» أمام مضيفه مارسيليا بالفوز عليه 2ـ1، الأحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وحقق حامل اللقب انتصاره الثاني تواليًا بعد تعادلين وخسارةٍ، فيما واصل مارسيليا نتائجه المتراجعة بتلقي هزيمته الثالثة تواليًا في الدوري، والخامسة على التوالي في مختلف البطولات.

وانتظر سان جيرمان حتى الدقيقة 66 لافتتاح التسجيل عبر الإسباني فيران توريس، المنتقل حديثًا من برشلونة، إذ سجل هدفًا بعد سبع دقائق فقط من دخوله بديلًا للجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مستفيدًا من تمريرة ديزيريه دويه.

ورفع توريس رصيده إلى أربعة أهدافٍ في الدوري، وسبعةٍ في مختلف المسابقات، ليتقاسم صدارة الهدافين مع الجزائري أمين غويري، والماليين كاموري دومبيا ولاسين سينايوكو، والألماني باريس برونر.

ونجح مارسيليا في إدراك التعادل عند الدقيقة 72 بواسطة الإنجليزي أنجل جوميز بعد تمريرةٍ من جويري، لكنَّ فرحته لم تستمر سوى دقيقتين حيث أعاد البرازيلي ماركينيوس، قائد سان جيرمان، فريقه إلى المقدمة بتسجيل الهدف الثاني «74».

وازدادت متاعب أصحاب الأرض بطرد الأمريكي تيموثي وياه في الدقيقة 77 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعدما كان قد دخل بديلًا عند الدقيقة 30 إثر إصابة البرازيلي إيجور بيتشاو.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاطٍ في المركز السادس، فيما بقي مارسيليا عند ثلاث نقاطٍ في المركز الـ 17 قبل الأخير.