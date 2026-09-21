الخليج يعود.. وبارو وكينج يواصلان التأهيل

عاود لاعبو فريق الخليج الأول لكر القدم تدريباتهم، الأحد بعد إجازة استمرت سبعة أيام عقب التعادل مع النصر 1ـ1 في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين بدنية متنوعة، ركّز خلالها الجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية واستعادة النسق البدني للاعبين، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية بالكرة، واختتمت بمناورة تكتيكية ضمن البرنامج المعد خلال فترة التوقف الحالية.

وشارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين باستثناء النرويجي جوشوا كينج والجامبي موسى بارو اللذين واصلا برنامجهما التأهيلي، بعد تعافيهما من الإصابة، تمهيدًا للعودة بشكل كامل إلى التدريبات الجماعية، كما غاب اللوكسمبورجي أنتوني موريس وثامر الخيبري بسبب التحاقهما بمنتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

من جهة أخرى، أعلن النادي عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني ماتيو بينيجاس بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي فيرو كاريل أويست الأرجنتيني.

وحسمت إدارة الخليج صفقة بينيجاس صاحب الـ20 عامًا قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الخاصة بفئة تحت 21 عامًا من أجل الاستفادة من خدماته في فريق تحت 21 عامًا إضافة إلى الفريق الأول.