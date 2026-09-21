بعد عام الغياب.. عبد المنعم يكسر رقمه مع نيس

لَعِب المصري محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي الأول لكرة القدم، خمس مبارياتٍ متتالية مع «النسور» للمرة الأولى منذ انضمامه إليهم، خلال انتقالات صيف 2024، قادمًا من الأهلي في بلاده.

وخاض عبد المنعم كامل دقائق المواجهة مع ليل، التي كسِبها فريقُه 2ـ1 الأحد في الجولة الخامسة مُفتتِحًا انتصاراته ضمن موسم الدوري الفرنسي «ليج 1».

وشارك الدولي المصري في الجولات الخمس حيث دخل بديلًا في الأولى، وكان أساسيًّا في الأربع التالية، وأكمل مباراتين حتى النهاية.

وغاب المدافع، البالغ من العمر 27 عامًا، عن جميع مباريات الموسم الماضي نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم قبل الماضي، الأول له في أوروبا.

لكنَّه عاد إلى المشاركات عبر بعض مواجهات منتخب بلاده ضمن كأس العالم الأخيرة.

ومع انطلاق الموسم الجديد، تمكَّن من ثبيت أقدامه في تشكيلة نيس، الذي يدرِّبه الفرنسي أوليفييه بانتالوني.

وللمرة الأولى منذ انتقاله إلى فرنسا، يخوض عبد المنعم خمس مبارياتٍ متتالية لنيس. بذلك، تجاوز أطول سلسلة مشاركةٍ له مع الفريق الأحمر والأسود، التي شكَّلتها أربع مبارياتٍ خلال أكتوبر ونوفمبر 2024.

وبعد خمس جولات، جمع نيس، الـ 14 في جدول ترتيب «ليج 1»، خمس نقاط، من فوزٍ وتعادلين مقابل خسارتين.