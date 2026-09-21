هجر يستعير الأسمري من العلا

أعلن نادي هجر، الأحد، التعاقد مع فيصل الأسمري بنظام الإعارة لمدة موسمٍ واحدٍ قادمًا من العُلا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب النادي الأحسائي على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «من العُلا إلى الأحساء.. فيصل الأسمري هجراوي». معربًا عن شكره لمجلس إدارة شركة نادي العُلا على تعاونهم وتسهيل إجراءات انتقال اللاعب.

ويأتي تعاقد هجر مع الأسمري، لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا، في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الخاصَّة بأندية الدرجة الأولى.

وتدرَّج فيصل في الفئات السنية لنادي الهلال، وفي أغسطس 2024 انتقل إلى العُلا.

وفي مشواره مع العُلا الموسم الجاري، شارك اللاعب بديلًا في مباراتين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى للأندية.