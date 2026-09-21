رازوفيتش يقترب من قيادة التعاون

منح الصربي فوك رازوفيتش، موافقته المبدئية إلى إدارة نادي التعاون لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن رازوفيتش تقدم عدة خيارات تدريبية لخلافة المقال الصربي زاركو لازيتيتش بينها التركي فاتح تريم والسعودي سعد الشهري.

وبدأ المدرب الصربي مشواره الاحترافي في 2006 مساعدًا في بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أولى تجاربه مدربًا رئيسًا 2011 مع تيليوبتيك.

وتولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي، قبل أن يخوض تجارب مع الفيصلي، والفيحاء، الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين 2021ـ2022، إضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.

وكانت تجربته الأولى مع الفيصلي موسم 2018 ـ2019 في 32 مباراة انتصر في 13 وتعادل في ثمان وخسر 11، ومع الفيحاء ثلاثة مواسم، من موسم 2021ـ2022 ولعب 111 فاز في 37 وتعادل 30 وخسر 44 مباراة.

وكان التعاون أنهى علاقته التعاقدية مع لازيتيتش، وتكليف السوري جهاد الحسين، مدرب فئة تحت 21 عامًا، بعد أقلَّ من ساعتين على الخسارة أمام الهلال بسداسيةٍ نظيفةٍ ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي 12 سبتمبر الجاري.

ودامت تجربة لازيتيتش مع التعاون نحو ثلاثة أشهرٍ فقط بعد التعاقد معه يونيو الماضي لقيادة الدفة الفنية للفريق خلال الموسم الجاري.

ولعب الفريق تحت إشرافه ثماني مبارياتٍ، منها واحدة في كأس الملك، والبقية ضمن منافسات الدوري.

وحقق الفوز بمباراة الكأس أمام ضمك، فيما اكتفى في الدوري بثلاثة تعادلاتٍ سلبيةٍ أمام الخليج والفيحاء والفتح، مقابل أربع هزائم من الخلود والنصر والحزم والهلال.