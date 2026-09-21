سويسرا تفقد القائد بعد الاعتراف بالتزوير

يخوض المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، مبارياته الأربع المقبلة في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، من دون جرانيت تشاكا، قائد الفريق، بعدما أقر، الإثنين، باستخدام شهادة مزورة لتلقيح ضد «كوفيد ـ 19»، خلال فترة تفشي الجائحة.

واعترف تشاكا، صاحب الـ33 عامًا، عبر منشور بثه في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، أنه قدم شهادة مزورة لتفادي اللقاح الإلزامي خلال تفشي الجائحة بدءًا من نوفمبر 2019 وحتى 2023، حين أعلنت منظمة الصحة الدولية انتهاء حالة الطوارئ.

وقال نجم أرسنال الإنجليزي سابقًا وسندرلاند حاليًا في منشوره: «في ذلك الوقت، كنت قلقًا جدًا بشأن مسألة اللقاح ضد «كوفيد ـ 19»، كنت أشعر بانعدام ثقة عميق تجاه اللقاح، وسيطر عليّ القلق والشك، اليوم أرى بوضوح أنني اتخذت الخيار الخاطئ، كان خطأ، أنا آسف»، مشيرًا إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية.

وبحسب وسائل إعلام سويسرية، يحقق مكتب المدعي العام في لوسرن حاليًا في القضية.

من جهته، قرر الاتحاد السويسري للعبه بالاتفاق مع اللاعب، عدم انضمامه إلى معسكر المنتخب في بيليك في تركيا والذي يبدأ مساء الإثنين.

وأصدر الاتحاد بيانًا صحافيًا جاء فيه: «عقب تصريحه الشخصي بشأن وضعه المتعلق باللقاح، لن يشارك جرانيت تشاكا في المعسكر المقبل للمنتخب الوطني للرجال».

وأضاف بيتر كنابل، رئيس الاتحاد، في البيان: «نرحب بكون جرانيت اتخذ هذه الخطوة وهو مستعد لتوضيح الوضع بشكل كامل، في الوقت ذاته، خلصنا بشكل مشترك إلى أن من مصلحة المنتخب المضي في هذا المعسكر من دونه، أولويتنا الآن هي تهدئة الوضع والتركيز بالكامل على الفريق ومباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة، في نهاية هذه النافذة الدولية، سنعيد تقييم الوضع مع جرانيت ونناقش الخطوات التالية».

ويستعد المنتخب السويسري لمباراتيه خارج أرضه أمام مقدونيا الشمالية السبت المقبل، وإسكتلندا الثلاثاء، ضمن الجولتين الأوليين من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجه الفريق السويسري في الثالث والسادس من أكتوبر المقبل مع سلوفينيا ومقدونيا الشمالية في لوسرن.

ومن المقرر بعد ذلك أن تتواجه سويسرا مع سلوفينيا في 13 نوفمبر، وإسكتلندا في 16 من الشهر ذاته.

ويتصدر تشاكا لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب السويسري بـ152 مباراة منذ بدايته الدولية 2011، وسجل 18 هدفًا، وكان ضمن تشكيلة مونديال 2026، حين وصلت بلاده إلى ربع النهائي قبل الخروج على يد الأرجنتين «1ـ3 بعد التمديد».