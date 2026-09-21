بعد 20 عاما.. السباحة السعودية تحضر في نهائي الآسياد

كسر عماد الزبن، سباح فريق السعودية، الرقم الوطني لسباق 50 متر حرة، مرتين متتاليتين، الإثنين، بعد أن أكمل نهائي السباق المنظم ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، بزمن 22.11 ثانية.

وسجّل الزبن اسمه، كأول سعودي يتأهل إلى نهائي سباق 50 متر حرة، وثاني سعودي يصل إلى نهائي سباحة في الآسياد بعد نحو 20 عامًا، منذ آسياد الدوحة 2006، الذي شهد تأهل السباح أحمد القضماني لنهائي 50 متر صدر.

وحقق الزبن رقمًا سعوديًا في تصفيات السباق بزمن 22.24 ثانية، وهو الرقم الذي كسره في النهائي بفارق 13 ثانية.

وفي الألعاب الأخرى بالدورة ذاتها، خسرت السعودية رنا فياض، لاعبة الكاراتيه، نزالها على الميدالية البرونزية كوميتيه ـ 68 كجم سيدات، أمام وونج تشيوك لي، لاعبة هونج كونج، بنتيجة 1ـ0.

وأصاب الأمير سعود بن الحسن، في منافسات الرماية «السكيت 50 طبق» فردي رجال، 46 طبقًا، وسعيد المطيري 43 طبقًا، وفهد الحربي 41 طبقًا، وذلك في اليوم الأول من المنافسات.