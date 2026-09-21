الهيدوس الأكثر استمرارا في «خليجي 27»

تجدد بطولة كأس الخليج الـ 27 حضور نحو 17 لاعبًا في صفوف المنتخبات المشاركة في المنافسة في جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل.

ويعود الحارس محمد العويس ليحرس مرمى الأخضر السعودي الأول لكرة القدم مجددًا في البطولة، بعد مشاركته في نسخة 2024 التي خرج منها المنتخب من نصف النهائي بخسارته أمام عُمان بنتيجة 1ـ2.

ويشارك محمد كنو بقميص الأخضر للمرة الرابعة، بعد ظهوره في نسخ 2017 و2019 و2024، دون أن يتوج باللقب بعد، إذ خسر النهائي أمام البحرين 0ـ1 2019.

كما يعود عبد الله الحمدان وحسان تمبكتي اللذان شاركا في نسختي 2019 و2024.

ويبرز منتخب قطر بوجود حسن الهيدوس، أحد أكثر الوجوه استمرارية في «خليجي 27»، إذ شارك في نسخ 2009 و2010 و2013 و2014 و2017 و2019، وتوج باللقب 2014. ويرافقه أكرم عفيف الذي شارك في نسخ 2017 و2019 و2024، مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 3 في 10 مباريات.

أما منتخب العراق فيضم المهاجم أيمن حسين، الذي شارك في نسخ 2017 و2023 و2024، وفاز باللقب على أرضه 2023، مسجلًا 4 أهداف وصانعًا مثلها في 12 مباراة تاريخيًا.

ويعود حامل اللقب منتخب البحرين بعد فوزه بـ«خليجي 26»، بقيادة المدافع وليد الحيام الذي شارك في أربع نسخ سابقة «2017 و2019 و2023 و2024»، وتوج باللقب مرتين 2019 و2024. ويشاركه كميل الأسود الذي توج أيضًا باللقبين نفسيهما، وشارك في النسخ ذاتها.

ويُعد الحارس خالد عيسى من الوجوه المألوفة في صفوف منتخب الإمارات، بعد مشاركته في أربع نسخ «2013 و2017 و2023 و2024»، إلى جانب المدافع خليفة الحمادي الذي شارك في ثلاث نسخ منذ 2019.

ويستمر فهد الهاجري في قيادة دفاع منتخب الكويت منذ 2014، بمشاركته في خمس نسخ سابقة، بينما يعود المهاجم مبارك الفنيني بعد ثلاث مشاركات منذ 2019.

وفي منتخب عُمان، يبرز أرشد العلوي الذي شارك في ثلاث نسخ منذ 2019، إلى جانب المهاجم عصام الصبحي والحارس إبراهيم المنيخي اللذين حضرا في نسختي 2023 و2024.

أما منتخب اليمن فيضم الحارس محمد أمان الذي شارك في النسختين الأخيرتين ويعود مجددًا في «خليجي 27».