إسبانيا تمدد عقد دي لا فوينتي 6 أعوام

مدد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، عقده ​لمدة 6 أعوام، ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا 2032، بعد أن قاد «لاروخا» للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024، وكأس العالم 2026.

ووفقًا لمصادر مقربة من الاتحاد الإسباني، تضمن الاتفاق مع لا فوينتي تمديد عقده بعد زيادة كبيرة في الراتب.

وصادق الاتحاد الإسباني للعبة على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة ‌التنفيذية الذي عُقد ‌في مدريد، ​الإثنين، ما ⁠يمنح الموافقة ​الرسمية على ⁠التجديد الذي تم الاتفاق عليه خلال كأس العالم 2026.

ويعقد دي لا فوينتي، ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرًا صحافيًا مساء الإثنين.

وتُعد هذه أطول مدة ولاية يتم الاتفاق عليها ⁠على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، والتي تمتد ‌فترة ولايته ‌لتشمل ثلاث بطولات كبرى، ​بطولة أوروبا 2028 وكأس ‌العالم 2030 وبطولة أوروبا 2032 ‌التي ستنظم في تركيا وإيطاليا.

وحقق دي لا فوينتي ثلاثة ألقاب لإسبانيا، ‌دوري الأمم الأوروبية، وبطولة أوروبا وكأس العالم، واللقب الوحيد الذي أفلت ⁠من ⁠قبضته كان دوري الأمم 2025، الذي خسرته إسبانيا أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وقاد دي لا فوينتي المنتخب الإسباني في 50 مباراة حقق خلالها 38 فوزًا، و10 تعادلات، وهزيمتين.

وجاءت هاتان الهزيمتان أمام إسكتلندا، الهزيمة الرسمية الوحيدة التي تعرض لها الفريق، وأمام كولومبيا في مباراة تجريبية في لندن.

وتسجل إسبانيا حاليًا ​أطول سلسلة مباريات من ​دون هزيمة في تاريخ المنتخبات، إذ لم تخسر في 38 مباراة متتالية.