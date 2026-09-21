الكويتي يرفع عدد تذاكر الطيران قبل الأخضر

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الإثنين، توفير 160 تذكرة طيران إضافية لجماهيره الراغبة في حضور بطولة كأس الخليج «خليجي 27» من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وكتب حساب الاتحاد في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة : «تعلن اللجنة الإعلامية بالاتحاد الكويتي أنه نظرًا للإقبال الكبير على حجز تذاكر طيران مباراة منتخب الكويت مع شقيقه المنتخب السعودي في «خليجي 27»، قرر الاتحاد توفير عدد 160 تذكرة إضافية للجماهير».

وكان الاتحاد الكويتي أعلن في 17 سبتمبر فتح باب التسجيل للجماهير الراغبة في حضور مواجهة المنتخب السعودي، وخصص طائرتين تتسعان لـ450 شخصًا.

وذكر الاتحاد أنه وفر الرحلة بسعر رمزي 80 دينارًا لدرجة رجال الأعمال «930 ريالًا» و 40 دينارًا للدرجة السياحية «480 ريالًا» تشمل الطيران ذهابًا وعودة وتذاكر المباراة والمواصلات، على أن ينسق مع الجماهير في مدينة جدة لتسلم تذاكر المباراة.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب الأخضر السعودي وعُمان والعراق.

ويحمل «الأزرق» الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد عشرة تتويجات، بينها أربعة متتالية بين 1970 و1976، لكنه ابتعد عن منصة التتويج منذ لقبه الأخير في اليمن، قبل 16 عامًا في «خليجي 20».