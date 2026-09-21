ولي العهد يطلق أول سيارات شركة «سير»

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ الأحد، أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى «إكزوبوت»، الذي يأتي تجسيدًا للتوجه الاستراتيجي للسعودية في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة السعودية على خريطة صناعة السيارات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال ولي العهد: «يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة «سير» خطوة أخرى تخطوها السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع».

وتُعد سيارات «إكزوبوت» بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة «سير» ضمن أسطول مكون من سبعة إصدارات ستُطرح تباعًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة، لتلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع «سير» الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتُعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدمًا على مستوى العالم.

وتتميز «إكزوبوت» بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض السعودية، ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها؛ إذ تم تصميم وهندسة السيارات محليًا بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة السعودية كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات.

ومن المتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال سعودي «8 مليارات دولار أمريكي» في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وأن تحسن الميزان التجاري بمقدار نحو 80 مليار ريال سعودي «21 مليار دولار أمريكي»، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول 2034م.

ويتماشى الإعلان عن أولى سيارات «سير» مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات، في إطار دوره كمحرك رئيس لتنويع الاقتصاد في السعودية، وقد أطلق الصندوق شركة «سير» في 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي.