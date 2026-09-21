بطولات الخليج خارج العاصمة.. جدة الثالثة

تسجل جدة نفسها ثالث مدينة تستضيف منافسات كأس الخليج بعيدًا عن العواصم حين تستقبل النسخة 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية والأمير عبد الله الفيصل.

في نسخة 2023 «خليجي 25»، استضافت مدينة البصرة العراقية البطولة بعيدًا عن العاصمة بغداد، بمشاركة 8 منتخبات خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.

وتوج المنتخب العراقي باللقب بعد فوزه على عُمان بنتيجة 3ـ2 في النهائي على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وقبل ذلك، جرت بطولة كأس الخليج 2010 «خليجي 20» في مدينة عدن اليمنية بعيدًا عن العاصمة، في الفترة من 22 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2010.

وفاز منتخب الكويت باللقب بعد انتصاره على الأخضر السعودي بنتيجة 1ـ0 في النهائي على ملعب 22 مايو في عدن.

وبذلك تكون «خليجي 27» المرة الثالثة التي تنظم فيها منافسات كأس الخليج بالكامل خارج العواصم.