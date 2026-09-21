ميسي.. 75 هدفا من الركلات الحرة

رفع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، صباح الإثنين، غلته من الركلات الحرة إلى 75 هدفًا «50 مع برشلونة و12 مع الأرجنتين و11 مع إنتر ميامي و2 مع باريس سان جيرمان»، كما وصل إلى حاجز الـ 930 هدفًا في مسيرته، بعدما أحرز هدفًا من ركلة حرة في شباك سان دييجو، في اللقاء الذي جمعهما معًا وانتهى بالتعادل الإيجابي 2ـ2 في فلوريدا.

وافتتح الدنماركي أندرس دراير، لاعب سان دييجو التسجيل في الدقيقة الـ12 من عمر المباراة، مستغلًا تمريرة من مواطنه يبي تفيرسكوف، قبل أن يرفعها بمهارة فوق الكندي داين سان كلير، حارس مرمى إنتر ميامي.

وأدرك إنتر ميامي الذي استحوذ على الكرة لفترات طويلة، التعادل في الدقيقة 24 عندما سجل ميسي هدفه الرقم 101 بقميص فريقه منذ وصوله إلى الدوري الأمريكي 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسدد ميسي، صاحب الـ39 عامًا، ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم من الداخل واستقرت في الشباك.

وواصل الفريق المضيف ضغوطاته، وكاد أن يضاعف النتيجة مرات عدة بفرص لكل من ميسي ومواطنه رودريجو دي بول، والأوروجوياني لويس سواريز، لكن سان دييجو تمكن بطريقة من الصمود.

وكسر سواريز التعادل عندما مرر دي بول الكرة إليه على حافة منطقة الجزاء، ليسدد المخضرم البالغ 39 عامًا الكرة في المرمى.

وبدا أن هدف سواريز سيكون كافيًا لحسم النتيجة لصالح ميامي قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، لكن سان دييجو عاد للمباراة، بهدف من دراير أيضًا في سيناريو مشابه لافتتاحيه التسجيل.

وكاد سان دييجو أن يقتل المباراة وينتزع النقاط الثلاث في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن سان كلير تصدى لمحاولة كيران سارجنت إثر هجمة مرتدة.