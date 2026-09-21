تبرئة مالديني من تعاطي المخدرات

أعلن مصدر في الشرطة الإيطالية، الإثنين، أن الفحوصات التي ​أجريت بالمستشفى استبعدت تعاطي دانييل مالديني، لاعب فريق كالياري الأول لكرة القدم للمخدرات، وذلك عندما تعرض لحادث مروري في ميلانو سبتمبر الجاري.

وقال دانيلو بونجورنو، محامي اللاعب: «تؤكد النتائج ما ظل دانييل يؤكده دائمًا، أنه لم يتعاط المخدرات قط، التهمة الوحيدة المتبقية هي القيادة تحت تأثير ​الكحول».

وكان مالديني، لاعب كالياري المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بين ستة أشخاص أصيبوا بجروح ‌طفيفة، عندما اصطدمت ‌سيارته من ​طراز ‌بورشه ⁠كاريرا بسيارة ​أخرى ⁠في الجزء الشمالي من المدينة عند الـ 05:15 صباحًا بتوقيت ميلانو، 13 سبتمبر الجاري.

وصادرت الشرطة المحلية رخصة قيادة المهاجم الإيطالي صاحب الـ24 عامًا، بعد أن تبين أن نسبة الكحول ⁠في دمه تجاوزت الحد ‌القانوني المسموح ‌به.

وسجل مالديني هدف الفوز ​لكالياري خارج أرضه ‌1ـ0 على أودينيزي في الدوري الإيطالي، السبت الماضي.

وانضم دانييل، ابن باولو مالديني، مدافع إيطاليا وميلان السابق، لمنتخب الطليان الأسبوع الماضي، وشارك في 6 مباريات.

وبعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية، خضع مالديني لاختبار ⁠الكشف ⁠عن تعاطي المخدرات، وأظهرت النتائج، التي أعلن عنها، استبعاد تعاطيه أي مواد مخدرة.

ولعب دانييل ​مالديني لعدة أندية في الدوري الإيطالي منها لاتسيو وأتلانتا وميلان.