تبرئة مالديني من تعاطي المخدرات
أعلن مصدر في الشرطة الإيطالية، الإثنين، أن الفحوصات التي أجريت بالمستشفى استبعدت تعاطي دانييل مالديني، لاعب فريق كالياري الأول لكرة القدم للمخدرات، وذلك عندما تعرض لحادث مروري في ميلانو سبتمبر الجاري.
وقال دانيلو بونجورنو، محامي اللاعب: «تؤكد النتائج ما ظل دانييل يؤكده دائمًا، أنه لم يتعاط المخدرات قط، التهمة الوحيدة المتبقية هي القيادة تحت تأثير الكحول».
وكان مالديني، لاعب كالياري المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بين ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، عندما اصطدمت سيارته من طراز بورشه كاريرا بسيارة أخرى في الجزء الشمالي من المدينة عند الـ 05:15 صباحًا بتوقيت ميلانو، 13 سبتمبر الجاري.
وصادرت الشرطة المحلية رخصة قيادة المهاجم الإيطالي صاحب الـ24 عامًا، بعد أن تبين أن نسبة الكحول في دمه تجاوزت الحد القانوني المسموح به.
وسجل مالديني هدف الفوز لكالياري خارج أرضه 1ـ0 على أودينيزي في الدوري الإيطالي، السبت الماضي.
وانضم دانييل، ابن باولو مالديني، مدافع إيطاليا وميلان السابق، لمنتخب الطليان الأسبوع الماضي، وشارك في 6 مباريات.
وبعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية، خضع مالديني لاختبار الكشف عن تعاطي المخدرات، وأظهرت النتائج، التي أعلن عنها، استبعاد تعاطيه أي مواد مخدرة.
ولعب دانييل مالديني لعدة أندية في الدوري الإيطالي منها لاتسيو وأتلانتا وميلان.