الاتحاد يجهز الجليدان قبل «الكلاسيكو»

يخضع أحمد الجليدان، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى جلسات علاجية في عيادة النادي، خلال فترة الإجازة الحالية، المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجليدان لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي جراء إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على أن يتم تجهيزه قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 10 أكتوبر المقبل.

وكان الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 7 أيام بعد التعادل 1ـ1 أمام الشمال القطري في الدوحة، في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين الماضي، على أن تعود التدريبات الثلاثاء.

ويفتقد القطب الجداوي خدمات اللاعبين الدوليين حسن كادش ومختار علي مع المنتخب السعودي، والكولومبي ريتشارد ريوس والنيجيري جورج إلينيخينا المشاركان مع منتخبي بلديهما.

ويحتل الاتحاد المرتبة الثانية في قائمة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر بعد نهاية الجولة السابعة.