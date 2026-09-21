النصر.. الإصابة تبعد الغامدي 6 أسابيع

أظهرت فحوصات طبية أجراها راكان الغامدي، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرضه إلى التواء في رباط الركبة وكدمة في الغضروف، تغيّبه من 4 إلى 6 أسابيع، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأصيب الغامدي، الجمعة الماضي، خلال التدريب الأخير قبل مواجهة فريقه تحت 21 عامًا، أمام ضمك التي انتهت بفوز الأصفر 1ـ0 ضمن دوري «جوي» للنخبة.

واستعان المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، بخدمات الغامدي «21 عامًا» للمرة الأولى في الشوط الثاني أمام العين الإماراتي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء الماضي، التي خسرها النصر 0ـ4.

إلى ذلك، يعود لاعبو الفريق إلى التدريبات، مساء الإثنين، بعد الإجازة التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني بعد نهاية المواجهة القارية.

ويخوض النصر أولى مبارياته بعد فترة التوقف أمام الدرعية 9 أكتوبر المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في الجولة الثامنة.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري «روشن» برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.