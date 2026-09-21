تعليق رخصة قيادة صلاح 6 أشهر

عُلقت رخصة قيادة المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم في إنجلترا لمدة 6 أشهر، بعدما ضُبطت سيارته من نوع رولز-رويس، تتجاوز السرعة المسموح بها، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، مستندة إلى وثائق المحكمة.

ولم يُبلّغ النجم المصري، لاعب ليفربول السابق، الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة عندما التقطتها كاميرا مراقبة السرعة تسير بسرعة 36 ميلًا في الساعة في منطقة محددة سرعتها بـ30 ميلًا في ويلمزلو، بمقاطعة تشيشير، في 27 مارس الماضي.

وتجاهل صلاح، صاحب الـ34 عامًا، الإخطار الصادر في إطار الملاحقة القضائية التي رفعتها شرطة تشيشير، كما لم يدفع ببراءته أو يعترف بالتهمة.

وأوضح مسؤول قضائي أن القضية أمام محكمة وارينجتون الموحّدة وفق «إجراء القاضي المنفرد» الذي ينظر بموجبه القضاة في القضايا خلال جلسات غير علنية، مع إدانة النجم المصري بعدم تقديم معلومات تتعلق بتحديد هوية سائق السيارة.

ونقلت صحيفة «ليفربول إيكو»، عن المتحدثة باسم المحكمة أن قائد منتخب مصر عوقب بالمنع من القيادة لمدة 6 أشهر، وألزم بدفع 1044 جنيهًا.

وجاءت مخالفة السرعة بعد أيام من إعلان صلاح رحيله عن ليفربول عقب 9 أعوام أمضاها مع الفريق.

وسجل صلاح بألوان ليفربول 257 هدفًا، في 442 مباراة، وبات ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

وخلال فترته في ملعب «أنفيلد»، أحرز صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا.