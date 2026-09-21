الليلة.. الإمارات يصل و«أصيلة» يستقبل البعثة

تصل بعثة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، للمشاركة في بطولة «خليجي 27» في جدة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن بعثة الإمارات ستسكن فندق «أصيلة» الذي يقطنه أيضًا المنتخب البحريني.

واختار الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب «الأبيض» قائمة مكونة من 26 لاعبًا، وهم: خالد عيسى، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، ماركوس ميلوني، زايد الزعابي، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا ايفكوفيتش، لوكاس بيمنتا، إيريك دي مينيريس، روبن فيليب، لوان بيرارا، عبد الله حمد، مامادو كوليبالي، عصام فايز، فابيو دي ليما، نيكولاس خيمينيز، حارب عبد الله، برونو دي أوليفيرا، علي صالح، يوري سيزار، ريتشارد أكونور، جويلهرم دا سيلفا، سلطان عادل، عثمان كامارا.

ويفتتح الإماراتي البطولة بمواجهة اليمن في 24 سبتمبر، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيره البحريني، ويختتم دور المجموعات بمواجهة قطر في 30 من الشهر ذاته.

وتملك الإمارات لقبين في بطولات كأس الخليج، إذ حققت الإنجاز الأول في «خليجي 18» 2007، وتوجت باللقب الثاني في «خليجي 21» 2013.