آسياد 2026.. يو تخطف الذهبية الثانية

أحرزت السباحة الصينية يو زيدي، ذهبيتها الثانية في دورة الألعاب الآسيوية، الإثنين، مسجلة أسرع زمن في العالم، العام الجاري، في سباق 200 متر متنوعة.

وقالت يو البالغة 13 عامًا: «أشعر بسعادة أكبر بعد الفوز بهذه الميدالية الذهبية الثانية مقارنة بالأولى»، بعدما أحرزت ذهبية 200 متر فراشة، الأحد، وحطمت رقمين قياسيين آسيويين في يومين متتاليين.

وسجلت يو زمنًا قدره 2:06.10 دقيقتين، في سباق 200 متر متنوعة، بفارق 0.40 ثانية، عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكندية سامر ماكنتوش، مؤكدة صعودها القوي قبل عامين من أولمبياد لوس أنجليس 2028.

ولدى الرجال، شهد مسبح مركز طوكيو للألعاب المائية لحظة درامية عندما تعادل الياباني شين أوهاشي، والصيني دونج جيهاو في سباق 100 متر صدرًا للرجال، ليحصل كل منهما على الميدالية الذهبية.

وأبدى أوهاشي إحباطه بعد تناصفه الذهبية مع جيهاو، مضيفًا: «أنا سعيد بالحصول على الذهبية، لكنها كانت مناصفة، لذلك أشعر ببعض الإحباط، الشعور منقسم بنسبة 50ـ50».