الأسياد تشهد أول حالة إيقاف منشطات

أصبحت التايلاندية بيتشامون أوباتنيبوث، لاعبة الريشة الطائرة، أول رياضية تتعرض للإيقاف بسبب تعاطي المنشطات في دورة الألعاب الآسيوية، المنظمة في اليابان، حسبما أعلنه القائمون على الفحوص، الإثنين.

وأوضحت الوكالة الدولية للاختبارات أن اللاعبة البالغة 19 عامًا جاءت نتيجتها إيجابية للمادة المحظورة فوروسيميد، وأوقفت مؤقتًا.

وأصدرت الوكالة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «تفيد الوكالة، نيابة عن المجلس الأولمبي الآسيوي، أن عينة جُمعت من بيتشامون أوباتنيبوث، لاعبة الريشة الطائرة، من تايلاند، أظهرت نتيجة تحليلية إيجابية تتعلق بالمادة المحظورة المحددة فوروسيميد».

وأضافت الوكالة: «منع الرياضية من المنافسة أو التدريب أو التدريب الرياضي للآخرين أو المشاركة في أيّ نشاط خلال دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ـ ناجويا 2026».

وأشارت الوكالة إلى أن بيتشامون يمكنها الطعن في قرار الإيقاف المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، متابعة: «يحق للرياضية أيضًا طلب تحليل العينة +باء+».

وكان من المقرر أن تواجه اللاعبة الواعدة المصنفة 18 عالميًا، المنتخب الصيني، الثلاثاء، ضمن منافسات الفرق للبادمنتون.

ويُمكن استخدام مادة فوروسيميد من الرياضيين للتخلص من السوائل سريعًا بهدف خفض الوزن.

وجُمعت العينة من الوكالة الدولية للاختبارات خلال فحص خارج المنافسات أُجري في 17 سبتمبر الجاري.