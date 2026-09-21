رسميّا.. التعاون يوقع مع رازوفيتش

أعلن نادي التعاون، الإثنين، التوقيع مع الصربي فوك رازوفيتش، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.

وكانت «الرياضية» نشرت، الإثنين، أن المدرب الصربي منح إدارة التعاون موافقته لتولى الدفة الفنية خلفًا لمواطنه زاركو لازيتيتش.

وبدأ رازوفيتش «53 عامًا» مشواره الاحترافي في 2006 مساعدًا في بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أولى تجاربه مدربًا رئيسًا 2011 مع تيليوبتيك.

وتولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي، قبل أن يخوض تجارب مع الفيصلي، والفيحاء، الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين 2021ـ2022، إضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.

وكان التعاون أنهى علاقته التعاقدية مع لازيتيتش، وتكليف السوري جهاد الحسين، مدرب فئة تحت 21 عامًا، بعد أقل من ساعتين على الخسارة أمام الهلال بسداسية نظيفة ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي 12 سبتمبر الجاري.

ودامت تجربة لازيتيتش مع التعاون نحو ثلاثة أشهر فقط بعد التعاقد معه يونيو الماضي لقيادة الدفة الفنية للفريق خلال الموسم الجاري.

ولعب الفريق تحت إشرافه ثماني مباريات، منها واحدة في كأس الملك، والبقية ضمن منافسات الدوري.

وحقق الفوز بمباراة الكأس أمام ضمك، فيما اكتفى في الدوري بثلاثة تعادلات سلبية أمام الخليج والفيحاء والفتح، مقابل أربع هزائم من الخلود والنصر والحزم والهلال.