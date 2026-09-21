ولد علي يستبعد 4 ..والزبيدي يصل

استبعد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، أربعة لاعبين من القائمة المشاركة في بطولة كأس «خليجي 27» نظير أسباب فنية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح لـ «الرياضية» محمد الشومي، نائب رئيس البعثة اليمنية، أن اللاعبين المبعدين الأربعة هم: قاسم الشرقي ومحمد المنصوري وحيدر أسلم ومحمد البتول، فيما وصل هارون الزبيدي المحترف بفريق ميامي أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الأمريكي ظهر الأثنين.

واستقر ولد علي، مدرب المنتخب، على قائمة مكونة من 26 لاعبًا، وهم: محمد أمان، أسامة حيدر، أسامة مكرف، رامي الوسماني، علي الدقين، هارون الزبيدي، حمزة الريمي، نادر السهل، عماد الجديمة، رضوان الحبيشي، صقر خالد الدربي، حمزة الصرابي، أسامة عنبر، نواف عبد الله، طارق شهاب، أنيس المعاري، عمر منصور، محمد هاشم، عبد الواسع المطري، عادل عباس، عمر الداحي، عبد المجيد صبارة، أحمد ماهر، ديماني بغيل، ممدوح بن عجاج، ناصر محمدوه.

ومن المنتظر أن يؤدي اللاعبون عند الـ 06:00 من مساء الإثنين تدريباتهم اليومية على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى أمام الإمارات، 24 سبتمبر الجاري.

وبدأت اليمن أولى مشاركاتها في بطولات كأس الخليج بالنسخة 16، التي استضافتها الكويت موسم 2003.

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب اليمني إلى جانب الإمارات والبحرين وقطر.