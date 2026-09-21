بـ 3 مفاتيح ميشلان.. «ديزرت روك» ينضم إلى 155 فندقا عالميا

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» حصولَ منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر على ثلاثة مفاتيح ميشلان، وهي أعلى درجة يمنحها دليل ميشلان للفنادق، ليصبح أول فندق في السعودية ينالها، وفق بيان نشرته الإثنين.

وبحسب البيان احتفظ منتجع «شيبارة» بمفتاحَي ميشلان ضمن اختيارات الدليل لعام 2026، فيما فاز منتجع «ديزرت روك» بجائزة الدليل العالمية للعمارة والتصميم.

وتعد مفاتيح ميشلان تقييم أطلقه دليل ميشلان العالمي وهو بمثابة النظير الفندقي لـ «نجوم ميشلان» الشهيرة المخصصة للمطاعم ويعد تكريمًا للفنادق التي تقدم تجارب سكن استثنائية وفريدة من نوعها، وتعتمد على تجربة الضيف الشاملة بدلًا من مجرد تقييم المرافق التقليدية.

ويأتي التقييم عبر ثلاثة مستويات يبدأ من مفتاح واحد، يُمنح للفنادق التي تتميز بتصميمها الفريد وتقديمها خدمة تتجاوز التوقعات مقارنة بالسعر، فيما يعد المفتاحان للفنادق المذهلة التي تقدم تجربة محلية أصيلة، وتتميز بتصميم معماري رائع، ومستوى عالٍ جدًا من الخدمة والعناية بالتفاصيل، فيما تعد الثلاثة مفاتيح بحسب التصنيف للفنادق الفاخرة التي تمثل قمة الضيافة العالمية، وتوفر تجربة فريدة لا تُنسى، وتستحق السفر إليها خصيصًا.

وبهذا التصنيف ينضم منتجع «ديزرت روك» إلى نخبة من 155 فندقًا فقط حول العالم تحمل ثلاثة مفاتيح ميشلان العام الجاري، وهو أحد فندقين اثنين في دول مجلس التعاون الخليجي نالا هذا التصنيف، فيما ضمّت اختيارات الدليل 657 فندقًا بمفتاحين و2.020 فندقًا بمفتاح واحد.

يمثل الفوز بجائزة العمارة والتصميم تقديرًا عالميًا لفلسفة التصميم التي يعتمد عليها منتجع «ديزرت روك» فهي إحدى أربع جوائز خاصة فقط يمنحها دليل ميشلان عالميًا في عام 2026، إلى جانب جوائز الاستشفاء وبوابة المكان وافتتاح العام، وتحتفي بالفنادق التي تتجاوز فيها العمارة الجانب الجمالي لتصبح جزءًا أساسيًا من تجربة الضيف وهوية المكان. وكان المنتجع واحدًا من خمسة فنادق حول العالم رُشحت للجائزة قبل اختياره فائزًا بها.

وأبرز الدليل الطريقة، التي يتخذ بها المنتجع من التكوينات الصخرية المحيطة أساسًا لتصميمه، واصفًا إياه بأنه أحد أكثر فنادق العالم اندماجًا مع المشهد الطبيعي. ويحمل المنتجع توقيع شركة «أوبنهايم للعمارة»، وفق نهج يعتد على العمل مع الطبيعة بدلًا من البناء فوقها، فيما تولى استديو «باولو فيراري» تصميم المساحات الداخلية.

ويقع منتجع «ديزرت روك» في وادٍ خفي بين الجبال بالقرب من أملج، على بعد نحو 20 دقيقة بالسيارة من مطار «البحر الأحمر الدولي»، ويضم 64 فيلا وجناحًا تقدم تجربة تجمع بين الفخامة والخصوصية والمغامرة في انسجام مع الطبيعة المحيطة.

أما منتجع «شيبارة»، فيقدم تجربة مختلفة تمامًا على جزيرة خاصة في بحيرة الوجه، ويضم 73 فيلا بمسابح خاصة.

ومنذ استقبال أوائل ضيوفها في عام 2023، تواصل وجهة «البحر الأحمر» توسيع منظومتها من المنتجعات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتضم اليوم 11 منتجعًا مفتوحًا، على أن تُفتتح ستة منتجعات أخرى في جزيرة «شورى» خلال الأشهر المقبلة.