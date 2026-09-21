بليارد السعودية.. اكتمال المتأهلين إلى نصف النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي في منافسة 9 كرات لفئة الرجال، في بطولة السعودية للبليارد 2026، المنظمة في «لوكالايزر مول» في الرياض، إلى جانب استمرار المنافسات في فئتي السيدات والناشئين.

وتأهل محمد خلفان، في فئة الرجال، بعد فوزه على عبد العزيز العامودي بنتيجة 9ـ6، وتجاوز الوليد المضيان منافسه مهند الغميز بنتيجة 9ـ6.

وحسم خالد الغامدي مواجهته أمام عبد المجيد كاملي بنتيجة 9ـ8، وفاز فهد الضعيان على سليمان الجليدان بالنتيجة ذاتها.

ويلتقي محمد خلفان مع الوليد المضيان في نصف النهائي، وتجمع المواجهة الثانية خالد الغامدي وفهد الضعيان.

ولدى السيدات، انتصرت جود بخاري على فاطمة القحطاني بنتيجة 5ـ0، وتغلبت يارا العبود على ندى الزهراني بنتيجة 5ـ1، وفازت رولا عاشور على نجد السهلي بنتيجة 5ـ0، لتواصل اللاعبات مشوارهن في مسار الفائزات.

أما في فئة الناشئين، فقد تغلب إبراهيم خزندار على زياد القباني بنتيجة 7ـ6، وباسل حميدة على عبد الله القباني بنتيجة 7ـ2، وإبراهيم الأسود على ريان الدوسري بنتيجة 7ـ3، وكريم المدني على محمد الشريف بنتيجة 7ـ4.