النصر يفقد النجدي شهرا

أجرى سالم النجدي، الظهير الأيسر في فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، عملية جراحية في الأنف، تحت إشراف الدكتور فراس الخليوي في الرياض، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أبها 9 سبتمبر الجاري ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجدي أظهرت إصابته بكسرين في الأنف، ما استدعى التدخل الجراحي، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وبيّن أن الظهير النصراوي يحتاج إلى نحو شهر قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، على أن يخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج تأهيلي ولياقي، قبل دخوله تدريجيًا في التدريبات مع زملائه، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته والمشاركة مع الفريق.

ولعب النجدي 7 مباريات مع بطل الدوري خلال الموسم الجاري بمجموع 506 دقائق، قدم خلالها تمريرة حاسمة وحيدة وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.