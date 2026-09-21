بعد ضم سامرفيل ورايندرز.. تشافي: شاهدوا «روشن» تعرفوا أسبابي

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أن دوري روشن السعودي يحظى بمستوى تنافسي عالٍ، مبررًا استدعائه كرينسينسيو سمرفيل، جناح الهلال، وتيجاني رايندرز، لاعب وسط القادسية، خلال المؤتمر الصحافي، نقلًا عن قناة AD الهولندية.

وقال المدرب الإسباني: «المسابقة في السعودية، إذا تابعها أحد منكم سيعرف أنها بمستوى تنافسي عالٍ. إذا كان اللاعبون يؤدون بشكل جيد هناك، سيتم استدعاؤهم بلا شك، أعرف كرة القدم في تلك المنطقة جيدًا، فقد كنت في قطر لاعبًا ومدربًا، لعدد من الأعوام».

وأردف: «نحن ننظر إلى جودة اللاعب، ليس إلى جودة الفريق أو المسابقة».

وتلعب هولندا في فترة التوقف الدولية ضد ألمانيا واليونان، كما ستواجه صربيا مرتين في أربع مباريات ضمن دوري الأمم خلال فترة التوقف الدولية الممتدة لثلاثة ⁠أسابيع.

ومثّل سامرفيل منتخب بلاده في ست مباريات سجل فيها هدفين، بينما يحمل رايندرز خبرة رياضية أكبر على الصعيد الدولي بمشاركته في 35 مواجهة، وإحراز سبعة أهداف.

وانضم الثنائي الهولندي إلى الملاعب السعودية الصيف الجاري، إذ قدم سامرفيل من وست هام، فيما حضر رايندرز إلى القادسية من مانشستر سيتي.