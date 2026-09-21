خسِر 18 مليونًا.. الشباب يتوقع انخفاض المصروفات وتحقيق فائض

يتوقّع نادي الشباب تحقيق فائضٍ مالي بنهاية الموسم الجاري يتجاوز 61 مليون ريال، مقابل خسارةٍ في الموسم الماضي تزيد على 18 مليون ريال.

واعتمد الشباب، في جمعيته العمومية العادية مساء الإثنين، التقرير المالي لموسم 25ـ2026 والميزانية التقديرية لموسم 26ـ2027.

وأعلن النادي، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن تحقيقه إيراداتٍ بلغت 510 مليونًا و737 ألف ريالٍ الموسم الماضي، مقابل مصروفات وصلت إلى 529 مليونًا و130 ألفًا. بذلك، واجه «الليوث» صافي خسارة تبلغ 18 مليونًا و392 ألفًا.

وبعدما اعتمدت التقرير المالي الماضي، استعرضت الجمعية العمومية الميزانية التقديرية المتوقعة للموسم المقبل. وتوقّعت الميزانية تحقيق أرباحٍ تُقدّر بـ 509 ملايين و873 ألف ريال، وفائضٍ ماليّ يبلغ إلى 61 مليونًا و441 ألفًا، مع إنفاق 448 مليونًا و432 ألفًا تحت بند المصروفات.

واستعرض الاجتماع الالتزامات المالية على النادي، التي وصلت إلى 278 مليونًا و860 ألف ريال، موزّعة بين مستحقة الدفع في 30 يونيو الماضي، بواقع 134 مليونًا و784 ألفًا، ومستحقة الدفع، قصيرة وطويلة الأجل بعد هذا التاريخ، وقدرها 144 مليونًا و76 ألفًا.