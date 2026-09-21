معرض الصقور 2026.. سباق الملواح يتوسع إلى 12 شوطا

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 تطوير منافسات سباق الملواح والتوسع فيها، بتنظيم 12 شوطًا خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر المقبل، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال الرياض العاصمة السعودية، ضمن فعاليات المعرض الذي ينظمه المركز الوطني للصقور تحت شعار «تجربة للجميع».

ويتضمن السباق العام الجاري شوطين لكل نوع من أنواع الفروخ الستة، خُصص أحدهما لفئة الهواة والملاك، والآخر لفئة المحترفين والنخبة، وتشمل الأنواع «حر، وشاهين، وجير بيور، ومثلوث جير بيور، وجير تبع، وجير شاهين»، بما يوسع نطاق المنافسة ويتيح مشاركة الصقارين وفق فئات مختلفة.

وتقتصر المشاركة في أشواط سباق الملواح على الفروخ المشتراة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وفق القرار الذي اعتمده المركز الوطني للصقور لحصر المشاركة في هذه الأشواط على فروخ المزاد، بما يعزز حضور إنتاج المزارع في المنافسات، ويربط المزاد بمسار تنافسي يمتد إلى سباقات الملواح.

ويمثل تنظيم 12 شوطًا تطويرًا للسباق مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تنظيم ستة أشواط بواقع شوط لكل نوع، فيما تبلغ جوائز منافسات العام الجاري 723 ألف ريال، موزعة على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، بواقع ستة أشواط لفئة الملاك والهواة، وستة أشواط لفئة المحترفين والنخبة.

وتبلغ جوائز أشواط الملاك والهواة 261 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 15 ألف ريال، والثاني على 10 آلاف ريال، والثالث على 7500 ريال، والرابع على 6 آلاف ريال، والخامس على 5 آلاف ريال، فيما تبلغ جوائز أشواط المحترفين والنخبة 462 ألف ريال، بواقع 25 ألف ريال لصاحب المركز الأول في كل شوط، و20 ألف ريال للثاني، و15 ألف ريال للثالث، و10 آلاف ريال للرابع، و7 آلاف ريال للخامس.

وينظم السباق على مدى ستة أيام، وتعتمد منافساته على سرعة الصقر واستجابته، إذ ينطلق من نقطة البداية «السناح» لمسافة 200 متر باتجاه خط النهاية «الملواح»، في منافسة تستحضر إحدى الممارسات المرتبطة بالصقارة وتقدمها لزوار المعرض في إطار تنافسي.

وشهد سباق الملواح في معرض 2025 مشاركة نحو 200 صقار، وتنظيم ستة أشواط للفروخ، وتُوّج خلاله 60 فائزًا، بجوائز إجمالية بلغت 600 ألف ريال، توزعت على أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل شوط.

ويمنح تطوير السباق العام الجاري الصقارين مساحة أوسع للمنافسة، مع مضاعفة عدد الأشواط وفصل فئات المشاركين، ويتيح لزوار المعرض متابعة مهارات الصقور وسرعتها واستجابتها في ميدان الملواح، ضمن الفعاليات المرتبطة بهوية المعرض وموروث الصقارة.

ويعمل المركز الوطني للصقور من خلال تنظيم المنافسات والفعاليات المرتبطة بالصقارة على المحافظة على الموروث ونقله إلى الأجيال، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم وتطوير مهاراتهم، وتعزيز حضور الصقارة في المجتمع.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يجري خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، ويقدم برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والتجارب المرتبطة بالصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات.