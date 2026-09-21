مبابي: اللعب تحت قيادة زيدان يشبه فيلما سينمائيا

شبّه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي العمل تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان بـ«مشهد من فيلم سينمائي»، إذ سيتعاون الاثنان معًا للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولية الجارية، مع عودة الأخير إلى عالم التدريب بعد خمسة أعوام من رحيله عن ريال مدريد.

وفي الأسبوع الماضي، وصف مبابي زيدان، النجم السابق المتوج بكأس العالم 1998 بأنه «اللاعب الذي يجسد روح المنتخب الفرنسي أكثر من غيره»، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة لا تنسى في كرة القدم الفرنسية.

ويعد مبابي شخصية محورية في الجيل الحالي من اللاعبين الفرنسيين، حيث قاد المنتخب إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثانية 2018، وساعده في الوصول إلى النهائي مرة أخرى في 2022. وأكد زيدان الأسبوع الماضي أن مبابي سيستمر في ارتداء شارة القيادة.

وفي حديثه إلى صحيفة «آس» الإسبانية، أوضح مبابي أن زيدان كان حاضرًا في مسيرته منذ أعوام تكوينه. وقال: «منذ أعوام أخذني إلى ملعب تدريبات ريال مدريد.. كان أول من فعل ذلك. كنت في عمر 13 أو 14 عامًا، كان ذلك منذ زمن بعيد..والآن أصبح مدربًا للمنتخب. الأمر أشبه بمشهد من فيلم، لكنه مدرب من الطراز الأول».

وخلف زيدان زميله السابق في المنتخب ديدييه ديشامب بعد كأس العالم، منهيًا بذلك فترة 14 عامًا قضاها الأخير على رأس المنتخب.

وأوضح مبابي :«إنها مرحلة جديدة مع مدرب جديد. ستكون تجربة جديدة للجميع، لأننا لم نعرف سوى ديشامب. سيكون هذا تغيرًا بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام».

وتواجه فرنسا منافستها تركيا في دوري الأمم الأوروبية، الجمعة المقبل، في أول مباراة لزيدان، قبل أن تلتقي مع بلجيكا وإيطاليا.